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В Краснокамском районе Башкирии 36-летний автомобилист пострадал в ДТП с двумя автомобилями

В Краснокамском районе Башкирии 36-летний автомобилист пострадал в ДТП с двумя автомобилями

11:20, 04 янв 2023

В Краснокамском районе Башкирии 3 января произошла серьезная авария с пострадавшим. ДТП случилось на 49 км дороги Красный Холм – Нефтекамск.

В столкновении сошлись встречные «ВАЗ-2110» и «Ниссан Альмера». Травмы получил водитель «десятки», его отправили в больницу. Остальных участников аварии врачи отпустили домой после осмотра.



Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего жителя Нефтекамска и грузовик МАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина. В результате аварии пассажир легкового автомобиля, мужчина, скончался до приезда скорой медицинской помощи, его водитель госпитализирован.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия аварии
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