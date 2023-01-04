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В Кармаскалинском районе Башкирии сторож садового товарищества погиб при пожаре

В Кармаскалинском районе Башкирии сторож садового товарищества погиб при пожаре

12:18, 04 янв 2023

Сегодня утром в Кармаскалинском районе Башкирии в СНТ «Химик» загорелось строение. Как сообщает МЧС по РБ, прибывшие на место происшествия экстренные службы выяснили, что пожар случился в жилом бревенчатом доме сторожа размерами 6 на 4 метра. 

При тушении пожара было обнаружено тело погибшего 49-летнего мужчины. Уточняется, что в доме было печное отопление, пожарный извещатель не был установлен.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, причина просишествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии при столкновении на трассе трех машин погиб 48-летний местный житель.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар смерть
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