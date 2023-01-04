В Кармаскалинском районе Башкирии сторож садового товарищества погиб при пожаре
12:18, 04 янв 2023
Сегодня утром в Кармаскалинском районе Башкирии в СНТ «Химик» загорелось строение. Как сообщает МЧС по РБ, прибывшие на место происшествия экстренные службы выяснили, что пожар случился в жилом бревенчатом доме сторожа размерами 6 на 4 метра.
При тушении пожара было обнаружено тело погибшего 49-летнего мужчины. Уточняется, что в доме было печное отопление, пожарный извещатель не был установлен.
Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, причина просишествия устанавливается.