Туристу из Челябинска стало плохо в горах при восхождении на Иремель

13:06, 04 янв 2023

3 января поздно вечером поступило сообщение о том, что одному из туристов из Челябинска стало плохо при восхождении на гору Иремель в Белорецком районе.







Как сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, группе, в которую входил пострадавший, пришлось разбить палаточный лагерь у подножья горы и дожидаться помощи спасателей.



Известно, что группа ранее не зарегистрировала свой маршрут. Туристы смогли отправить координаты местоположения, однако координаты оказались неверными и спасатели продолжили поиски дальше. Далее удалось связаться с группой и прибывшим к ней спасателям Госкомитета РБ по ЧС на снегоходах эвакуировать пострадавшего.





- Этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время турпохода, - прокомментировали в ведомстве.

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Фото: МЧС по РБ