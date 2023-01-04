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Туристу из Челябинска стало плохо в горах при восхождении на Иремель

Туристу из Челябинска стало плохо в горах при восхождении на Иремель

13:06, 04 янв 2023

3 января поздно вечером поступило сообщение о том, что одному из туристов из Челябинска стало плохо при восхождении на гору Иремель в Белорецком районе.



Как сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, группе, в которую входил пострадавший, пришлось разбить палаточный лагерь у подножья горы и дожидаться помощи спасателей.

Известно, что группа ранее не зарегистрировала свой маршрут. Туристы смогли отправить координаты местоположения, однако координаты оказались неверными и спасатели продолжили поиски дальше. Далее удалось связаться с группой и прибывшим к ней спасателям Госкомитета РБ по ЧС на снегоходах эвакуировать пострадавшего.


- Этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время турпохода, - прокомментировали в ведомстве.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
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