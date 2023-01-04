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В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись встречные легковушки: пострадали 3 человека

В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись встречные легковушки: пострадали 3 человека

14:47, 04 янв 2023

Сегодня, 4 января, на 13 км трассы Октябрьский-Туймазы в Туймазинском районе Башкирии столкнулись “Приора” и встречный Geely Emgrand FE-2.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в результате аварии 24-летнего водителя "Приоры", 44-летнего водителя Geely и его 43-летнюю пассажирку доставили в Туймазинскую ЦРБ.



“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в городе Туймазы спасатели помогли собаке, угодившей в беду. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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