Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Cтали известны детали ДТП в Белорецком районе Башкирии, где погибла супружеская пара

Cтали известны детали ДТП в Белорецком районе Башкирии, где погибла супружеская пара

17:02, 04 янв 2023

Водитель Toyota RAV 4, погибший вместе с супругой при столкновении со встречным грузовиком на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, потерял управление автомобилем на скользком асфальте. Некоторые подробности об аварии изданию Уфа1 рассказал сегодня, 4 января, очевидец ДТП Рустам Идрисов.



— Машину начало заносить на дороге то вправо, то влево. Я бы не сказал, что скорость была большая, километров 70–80 в час — двигался в общем потоке. Но на дороге было очень скользко, — сообщил Идрисов.

Мужчина уточнил, что он ехал на своей машине вслед за фурой и видел, как Toyota завихляла по встречке. К счастью, дистанция была достаточной, чтобы успеть остановиться. Сразу после столкновения Идрисов, как и другие автомобилисты, остановился, чтобы оказать посильную помощь. С водителем грузовика всё в порядке, а вот семейная пара, ехавшая в кроссовере, напомним, погибла на месте.


За несколько часов до этого в массовой аварии в Кармаскалинском районе погиб 48-летний мужчина. Всего за первые три дня наступившего года ДТП унесли четыре жизни, более десяти человек пострадали. Дороги продолжает заметать метель, и в ГИБДД решили усилить патрулирование трасс.

— 37 вновь сформированных экипажей из числа сотрудников центрального аппарата Госавтоинспекции сегодня утром заступили на службу, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Башкирии. — Дополнительные наряды ДПС отправились на федеральные автодороги Самара — Уфа — Челябинск, Москва — Уфа, Уфа — Оренбург и дороги регионального значения Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки, Дюртюли — Нефтекамск и Уфа — Янаул.



Экипажам поставили задачей напоминание автомобилистам об опасностях на дорогах во время неблагоприятной погоды. Также к сотрудникам ГИБДД можно обратиться в случае непредвиденностей, настигших в пути.

Читайте также:

В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись встречные легковушки: пострадали 3 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также

Авария в Туймазинском районе: на трассе М-5 Урал погибла супружеская пара
Происшествия в Башкирии
Авария в Туймазинском районе: на трассе М-5 Урал погибла супружеская пара
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
Общество в Башкирии
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
В Салаватском районе в лобовом столкновении погибла пожилые пара
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе в лобовом столкновении погибла пожилые пара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: