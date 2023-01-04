Cтали известны детали ДТП в Белорецком районе Башкирии, где погибла супружеская пара

17:02, 04 янв 2023

Водитель Toyota RAV 4, погибший вместе с супругой при столкновении со встречным грузовиком на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, потерял управление автомобилем на скользком асфальте. Некоторые подробности об аварии изданию Уфа1 рассказал сегодня, 4 января, очевидец ДТП Рустам Идрисов.







— Машину начало заносить на дороге то вправо, то влево. Я бы не сказал, что скорость была большая, километров 70–80 в час — двигался в общем потоке. Но на дороге было очень скользко, — сообщил Идрисов.



Мужчина уточнил, что он ехал на своей машине вслед за фурой и видел, как Toyota завихляла по встречке. К счастью, дистанция была достаточной, чтобы успеть остановиться. Сразу после столкновения Идрисов, как и другие автомобилисты, остановился, чтобы оказать посильную помощь. С водителем грузовика всё в порядке, а вот семейная пара, ехавшая в кроссовере, напомним, погибла на месте.





За несколько часов до этого в массовой аварии в Кармаскалинском районе погиб 48-летний мужчина. Всего за первые три дня наступившего года ДТП унесли четыре жизни, более десяти человек пострадали. Дороги продолжает заметать метель, и в ГИБДД решили усилить патрулирование трасс.



— 37 вновь сформированных экипажей из числа сотрудников центрального аппарата Госавтоинспекции сегодня утром заступили на службу, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Башкирии. — Дополнительные наряды ДПС отправились на федеральные автодороги Самара — Уфа — Челябинск, Москва — Уфа, Уфа — Оренбург и дороги регионального значения Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки, Дюртюли — Нефтекамск и Уфа — Янаул.









Экипажам поставили задачей напоминание автомобилистам об опасностях на дорогах во время неблагоприятной погоды. Также к сотрудникам ГИБДД можно обратиться в случае непредвиденностей, настигших в пути.

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Фото: ГИБДД по РБ