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Уфимцы выкинули из кабины тракториста, которого заподозрили в пьянстве за рулем

Уфимцы выкинули из кабины тракториста, которого заподозрили в пьянстве за рулем

21:03, 04 янв 2023

Загадочная история произошла 2 января в микрорайоне «Цветы Башкирии». Там несколько мужчин выкинули из кабины трактора водителя, которого заподозрили в пьянстве на рабочем месте.

Примечательно, что тяжелую машину остановили прямо перед легковушкой, припаркованной во дворе дома.

Девушка, заснявшая ролик, заявила, что тракторист уже успел снести зеркало у припаркованного рядом микроавтобуса.



- Вон дерутся. Еле остановили, - комментирует автор видеоролик.

Напомним, что последние три дня в Уфе выпало больше половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе двое мужчин катались на тюбингах на оживленной магистрали. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
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