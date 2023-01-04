Уфимцы выкинули из кабины тракториста, которого заподозрили в пьянстве за рулем
21:03, 04 янв 2023
Загадочная история произошла 2 января в микрорайоне «Цветы Башкирии». Там несколько мужчин выкинули из кабины трактора водителя, которого заподозрили в пьянстве на рабочем месте.
Примечательно, что тяжелую машину остановили прямо перед легковушкой, припаркованной во дворе дома.
Девушка, заснявшая ролик, заявила, что тракторист уже успел снести зеркало у припаркованного рядом микроавтобуса.
- Вон дерутся. Еле остановили, - комментирует автор видеоролик.
Напомним, что последние три дня в Уфе выпало больше половины месячной нормы осадков.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе двое мужчин катались на тюбингах на оживленной магистрали.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
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