Уфимцы выкинули из кабины тракториста, которого заподозрили в пьянстве за рулем

21:03, 04 янв 2023

Загадочная история произошла 2 января в микрорайоне «Цветы Башкирии». Там несколько мужчин выкинули из кабины трактора водителя, которого заподозрили в пьянстве на рабочем месте.



Примечательно, что тяжелую машину остановили прямо перед легковушкой, припаркованной во дворе дома.



Девушка, заснявшая ролик, заявила, что тракторист уже успел снести зеркало у припаркованного рядом микроавтобуса.







- Вон дерутся. Еле остановили, - комментирует автор видеоролик.



Напомним, что последние три дня в Уфе выпало больше половины месячной нормы осадков.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе двое мужчин катались на тюбингах на оживленной магистрали.

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Фото: скрин видео