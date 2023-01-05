В Уфе три подростка застряли на склоне горы возле памятника Салавату Юлаеву
12:38, 05 янв 2023
Спасателям ребята сообщили, что таким образом они хотели сократить путь от памятника до катка на Набережной реки Белой.
Вчера вечером, 4 января, в Уфе в районе памятника Салавату Юлаеву три подростка не смогли самостоятельно спуститься со склона горы.
Как рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы, спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали ребят, которые оказались родом из Благовещенска возрастом от 13 до 19 лет. В медпомощи они не нуждались.
Спасателям ребята сообщили, что таким образом они хотели сократить путь от памятника до катка на Набережной реки Белой.
Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова.