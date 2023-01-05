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В Уфе три подростка застряли на склоне горы возле памятника Салавату Юлаеву

В Уфе три подростка застряли на склоне горы возле памятника Салавату Юлаеву

12:38, 05 янв 2023

Спасателям ребята сообщили, что таким образом они хотели сократить путь от памятника до катка на Набережной реки Белой.

Вчера вечером, 4 января, в Уфе в районе памятника Салавату Юлаеву три подростка не смогли самостоятельно спуститься со склона горы.



Как рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы, спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали ребят, которые оказались родом из Благовещенска возрастом от 13 до 19 лет. В медпомощи они не нуждались.

Спасателям ребята сообщили, что таким образом они хотели сократить путь от памятника до катка на Набережной реки Белой.

Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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