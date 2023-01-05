В Стерлитамаке «кадет» устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома

10:42, 05 янв 2023

В Стерлитамаке вечером 2 января в одном из дворов на проспекте Октября привычную новогоднюю тишину разбавили звуки стрельбы. Причиной этому стал мужчина в кадетской форме, который внезапно решил пустить очередь из любимого автомата прямо напротив подъезда. Произошедшее попало в объектив камеры домофона.



На видео видно, как идущий в кадетской форме владелец автомата перекидывается парой слов с прохожим. Тот поинтересовался, действительно ли оружие заряжено, на что получил ответ в виде нескольких выстрелов в воздух. Мужчину, к слову, это не смутило, он пошел дальше по своим делам, даже не обернувшись в сторону источника шума.



Как рассказали в пресс-службе МВД республики UFA1.RU, стрельбу из охолощенного автомата ОС АК-12 устроил 38-летний местный житель. По факту происшествия в отношении мужчины составлены два протокола: по ст. 20.13 ч.2 КоАП РФ — стрельба в не отведенных для этого местах и по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Оружие у мужчины изъяли и отправили на экспертизу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram