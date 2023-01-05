Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Давлекановском районе Башкирии в страшной аварии погибли 2 человека

В Давлекановском районе Башкирии в страшной аварии погибли 2 человека

19:00, 05 янв 2023

Сегодня вечером, 5 декабря, на 10 км трассы Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе республики столкнулись встречные Lada Priora и Renault Symbol. От удара оба водителя погибли на месте.



Как сообщают очевидцы, водитель “Приоры” шел на обгон под запрещающий знак и влетел в лоб “Рено”.

“Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы”, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.


Ранее выяснились причины смертельного ДТП с Lada и Geely Emgrand в Туймазинском районе Башкирии. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, аварию спровоцировал третий автомобиль – Niva, за рулем которой находился 59-летний мужчина. Он проигнорировал требование уступить дорогу при выезде с прилегающей территории, а когда случилась авария, просто поспешил скрыться с места происшествия. 

Читайте также:

Суд в Давлекановском районе Башкирии признал незаконным увольнение мобилизованного жителя
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия аварии смерть
Читайте также

Выяснились причины смертельного ДТП с Lada и Geely Emgrand в Туймазинском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
Выяснились причины смертельного ДТП с Lada и Geely Emgrand в Туймазинском районе Башкирии
В Башкирии водитель Lada Priora въехал во впереди движущийся КамАЗ
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Lada Priora въехал во впереди движущийся КамАЗ
В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись встречные легковушки: пострадали 3 человека
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись встречные легковушки: пострадали 3 человека
В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли 2 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: