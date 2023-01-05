В Давлекановском районе Башкирии в страшной аварии погибли 2 человека

19:00, 05 янв 2023

Сегодня вечером, 5 декабря, на 10 км трассы Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе республики столкнулись встречные Lada Priora и Renault Symbol. От удара оба водителя погибли на месте.







Как сообщают очевидцы, водитель “Приоры” шел на обгон под запрещающий знак и влетел в лоб “Рено”.



“Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы”, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.





Ранее выяснились причины смертельного ДТП с Lada и Geely Emgrand в Туймазинском районе Башкирии. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, аварию спровоцировал третий автомобиль – Niva, за рулем которой находился 59-летний мужчина. Он проигнорировал требование уступить дорогу при выезде с прилегающей территории, а когда случилась авария, просто поспешил скрыться с места происшествия.

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Фото: ГИБДД по РБ