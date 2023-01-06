В сгоревшем жилом доме в Дуванском районе Башкирии погиб пожилой мужчина

16:25, 06 янв 2023

В сгоревшем жилом бревенчатом доме в деревне Абдрашитово Дуванского района Башкирии погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.



Инцидент произошел утром 6 января на улице Айской. В тушении дома участвовали семь пожарных и две единицы техники. В ходе разбора места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.







Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Напомним, минувшей ночью такой же пожар случился в одной из деревень Учалинского района.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин.

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Фото: МЧС по РБ