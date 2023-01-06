Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В сгоревшем жилом доме в Дуванском районе Башкирии погиб пожилой мужчина

В сгоревшем жилом доме в Дуванском районе Башкирии погиб пожилой мужчина

16:25, 06 янв 2023

В сгоревшем жилом бревенчатом доме в деревне Абдрашитово Дуванского района Башкирии погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел утром 6 января на улице Айской. В тушении дома участвовали семь пожарных и две единицы техники. В ходе разбора места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.



Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Напомним, минувшей ночью такой же пожар случился в одной из деревень Учалинского района.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин.

Читайте также:

В Кармаскалинском районе Башкирии сторож садового товарищества погиб при пожаре
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дуванский район происшествия пожар смерть Абдрашитово
Читайте также

При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина
В Стерлитамаке в пожаре погиб пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке в пожаре погиб пенсионер
При пожаре в жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии погибла женщина
Происшествия в Башкирии
При пожаре в жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии погибла женщина
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: