На трассе в Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с Ford Focus и ВАЗ-2110 погибли 2 человека

19:08, 06 янв 2023

Сегодня, 6 января, на трассе М7 в Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с легковушками погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.



Авария произошла в пятом часу вечера. На 1247 километре автодороги столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110. От полученных травм погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Еще два человека пострадали: это находившиеся на пассажирских сиденьях иномарки женщина и ребенок. Медики оказали им помощь.







Подробности инцидента уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.



Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии провалившийся под лед рыбак умер от переохлаждения.

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Фото: ГИБДД по РБ