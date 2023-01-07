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В Зианчуринском районе Башкирии погибли дедушка с бабушкой

В Зианчуринском районе Башкирии погибли дедушка с бабушкой

11:14, 07 янв 2023

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в Зианчуринском районе. По предоставленным данным, трагедия зарегистрирована в ночь на 7 января.

В ведомстве сообщили, что огонь начал распространяться в жилом доме на лице Кунсбаева в деревне Ильмаля. Когда на место прибыли экстренные службы, пламя охватило площадь 40,5 кв м.



Тела погибших 80 и 84 лет обнаружили во время разбора месте пожара. Причины случившегося сейчас выясняются на месте работает дознаватель МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии в пожаре в жилом доме пострадал 70-летний пенсионер. Открытое горение ликвидировано в 12:22 на площади 20 квадратных метров. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия пожар смерть Ильмаля
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