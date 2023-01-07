В Туймазах водитель грузовика застрял на трассе в -25 градусов мороза

11:28, 07 янв 2023

В экстренные службы города Туймазы сегодня, 7 января, ночью обратился водитель грузового автомобиля. Он застрял на трассе из-за спустившегося колеса.







Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, температура воздуха на этот момент достигала -25 градусов. Самостоятельно мужчина не смог поменять колесо, поэтому решил попросить помощи.



Спасатели госкомитета поменяли колесо, и водитель смог дальше продолжить свой путь.





В ведомстве рекомендуют не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метели, ограниченной видимости и гололедных явлений. Но если поездка все-таким неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись встречные легковушки: пострадали 3 человека.

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Фото: МЧС по РБ