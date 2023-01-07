В Октябрьском воровка-рецидивистка ограбила местный магазин косметики

11:33, 07 янв 2023

В Башкирии 46-летняя жительница города Октябрьский ограбила местный магазин косметики, сообщили в МВД республики.







Женщина «присвоила» молочко для тела, кусачки и пилку для ногтей, сыворотку для лица, спрятав товары под куртку. Все это она продала прохожим примерно за тысячу рублей.



Полиции удалось задержать воровку — известно, что ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас против рецидивистки возбуждено дело по статье 158 УК РФ.





Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском бывшего главбуха Дворца спорта поймали на мошенничестве. Злоумышленница в специальной программе сформировала поддельные платежные поручения, в которых указала ложные сведения о необходимости перечисления денег с расчетного счета предприятия на свои банковские счета.

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