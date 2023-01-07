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В Уфе из огня в многоквартирном доме пожарные спасли 16 человек

В Уфе из огня в многоквартирном доме пожарные спасли 16 человек

11:46, 07 янв 2023

Сегодня в Уфе произошло возгорание в многоквартирном доме по улице 50 лет СССР. Сообщение о пожаре поступило в 20:41 в главное управление МЧС России по Башкирии.



На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В жилом доме огонь наблюдался в одной из комнат квартиры на 8 этаже. Из зоны воздействия опасных факторов пожара пожарные спасли 16 человек, одного пострадавшего пришлось спускать по пожарной автолестнице, эвакуировали 25 человек. В результате пожара пострадал мужчина, он доставлен в ГКБ №21.


Открытое горение ликвидировано в 21:25 . К тушению пожара были привлечены 45 человек и 11 единицы техники.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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