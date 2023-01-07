В Уфе в аварии пострадала 5-летняя девочка

13:32, 07 янв 2023

В Уфе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка легковушки.



Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 34-летняя женщина на Renault Megan, следуя по автодороге Уфа – Оренбург в сторону улицы З.Валиди врезалась в попутный грузовик Scania и наехала на металлический парапет. Девочка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущена.







Авария произошла вчера утром, 6 января. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе из огня в многоквартирном доме пожарные спасли 16 человек. В результате пожара пострадал мужчина, он доставлен в ГКБ №21.

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Фото: ГИБДД по РБ