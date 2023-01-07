В Уфе в аварии пострадала 5-летняя девочка

В Уфе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка легковушки.
Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, 34-летняя женщина на Renault Megan, следуя по автодороге Уфа – Оренбург в сторону улицы З.Валиди врезалась в попутный грузовик Scania и наехала на металлический парапет. Девочка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущена.
Авария произошла вчера утром, 6 января. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.