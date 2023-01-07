На трассе в Башкирии в одном и том же месте произошли 4 аварии подряд

17:09, 07 янв 2023

Сегодня, 7 января, около трех часов дня в Башкирии сразу четыре разные аварии подряд произошли примерно на одном участке трассы М-5 в Чишминском районе республики.







Как уточнили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в каждом ДТП участниками стали два автомобиля — таким образом, всего на отрезке дороги зафиксированы восемь машин с механическими повреждениями. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста. Авария произошла в восьмом часу вечера на 70 км автодороги Чекмагуш-Бакалы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ