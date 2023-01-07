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На трассе в Башкирии в одном и том же месте произошли 4 аварии подряд

На трассе в Башкирии в одном и том же месте произошли 4 аварии подряд

17:09, 07 янв 2023

Сегодня, 7 января, около трех часов дня в Башкирии сразу четыре разные аварии подряд произошли примерно на одном участке трассы М-5 в Чишминском районе республики.



Как уточнили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в каждом ДТП участниками стали два автомобиля — таким образом, всего на отрезке дороги зафиксированы восемь машин с механическими повреждениями. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии столкнувшись с Камазом погиб водитель Лады Веста. Авария произошла в восьмом часу вечера на 70 км автодороги Чекмагуш-Бакалы.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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