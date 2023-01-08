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В Белорецке столкнулись иномарка и “семерка”: пострадали 2 человека

В Белорецке столкнулись иномарка и “семерка”: пострадали 2 человека

11:25, 08 янв 2023

В Белорецке на одном из перекрестков по улице Блюхера произошла авария – пострадали два человека.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, около 18 часов вечера столкнулись SsangYong Actyon под управлением 42-летнего местного жителя и “семерка”, за рулем которого находился 38-летний житель Белорецкого района.



Водитель отечественного автомобиля и его 34-летняя пассажирка были доставлены в местную больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии на трассе столкнулись грузовик и кроссовер: 2 человека погибли на месте (видео).

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия аварии
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