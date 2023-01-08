В Белорецке столкнулись иномарка и “семерка”: пострадали 2 человека
11:25, 08 янв 2023
В Белорецке на одном из перекрестков по улице Блюхера произошла авария – пострадали два человека.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, около 18 часов вечера столкнулись SsangYong Actyon под управлением 42-летнего местного жителя и “семерка”, за рулем которого находился 38-летний житель Белорецкого района.
Водитель отечественного автомобиля и его 34-летняя пассажирка были доставлены в местную больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.