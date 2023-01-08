На трассе в Башкирии пассажиры автобуса чуть не замерзли ночью в -40 градусов
14:54, 08 янв 2023
Ночью на границе Белорецкого и Архангельского района пассажирский автобус, следовавший в Набережные Челны, попал в неприятную ситуацию. К счастью, вовремя подоспели спасатели.
На трассе в -40 градусов в автобусе замерзло дизельное топливо, сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. В салоне автобуса в этот момент находились 39 человек.
- Все они были эвакуированы в пункт временного размещения на базе общежития филиала Аургазинского многопрофильного колледжа в селе Архангельское, - рассказал глава чрезвычайного ведомства.
Он также напомнил, что при подобных экстренных ситуациях работает единый номер вызова экстренных служб 112 и мобильное приложение.
- Основным плюсом приложения является возможность быстро, не дожидаясь ответа оператора, описать случившееся и оставить обращение, приложив фото- и видеоматериалы, а также точно определить координаты своего местонахождения или места происшествия, - пояснил Фарит Гумеров.