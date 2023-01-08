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9 человек пострадали в ДТП двух иномарок на трассе Белорецк-Учалы в Башкирии

9 человек пострадали в ДТП двух иномарок на трассе Белорецк-Учалы в Башкирии

16:36, 08 янв 2023

Девять человек пострадали в ДТП на трассе Белорецк-Учалы 8 января, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

Здесь столкнулись Skoda Octavia и Nissan Qashqai. Из девяти пострадавших семеро были госпитализированы в больницу в Белорецк. Среди пострадавших четверо детей в возрасте: 3, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются.



Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось о том, что на трассе в Башкирии пассажиры автобуса чуть не замерзли ночью в -40 градусов: в автобусе замерзло дизельное топливо, сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. В салоне автобуса в этот момент находились 39 человек.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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