9 человек пострадали в ДТП двух иномарок на трассе Белорецк-Учалы в Башкирии

16:36, 08 янв 2023

Девять человек пострадали в ДТП на трассе Белорецк-Учалы 8 января, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.



Здесь столкнулись Skoda Octavia и Nissan Qashqai. Из девяти пострадавших семеро были госпитализированы в больницу в Белорецк. Среди пострадавших четверо детей в возрасте: 3, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются.







Подробности аварии уточняются.



Ранее сообщалось о том, что на трассе в Башкирии пассажиры автобуса чуть не замерзли ночью в -40 градусов: в автобусе замерзло дизельное топливо, сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. В салоне автобуса в этот момент находились 39 человек.

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Фото: ГИБДД по РБ