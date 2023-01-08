В Нуримановском районе Башкирии семья с детьми застряла на автомобиле в мороз

16:42, 08 янв 2023

Семья с детьми попала в «морозный плен» в Нуримановском районе 8 января, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.



На дороге в селе Павловка на автомобиле застряли четыре человека, из которых двое были детьми. Родители отвели их на ближайшую базу отдыха, а сами обратились в экстренные службы, чтобы спасти автомобиль.







На помощь им пришли спасатели госкомитета.



Ранее сообщалось о том, что на трассе в Башкирии пассажиры автобуса чуть не замерзли ночью в -40 градусов: в автобусе замерзло дизельное топливо, сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. В салоне автобуса в этот момент находились 39 человек.

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Фото: МЧС по РБ