В Нуримановском районе Башкирии семья с детьми застряла на автомобиле в мороз
16:42, 08 янв 2023
Семья с детьми попала в «морозный плен» в Нуримановском районе 8 января, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
На дороге в селе Павловка на автомобиле застряли четыре человека, из которых двое были детьми. Родители отвели их на ближайшую базу отдыха, а сами обратились в экстренные службы, чтобы спасти автомобиль.
На помощь им пришли спасатели госкомитета.
Ранее сообщалось о том, что на трассе в Башкирии пассажиры автобуса чуть не замерзли ночью в -40 градусов: в автобусе замерзло дизельное топливо, сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. В салоне автобуса в этот момент находились 39 человек.