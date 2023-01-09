В Уфе при тушении пожара в многоквартирном доме обнаружены тела двух человек

09:10, 09 янв 2023

8 января поздно вечером поступило сообщение о пожаре на улице Сазонова, 30а в Уфе. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



Прибывшие пожарные установили, что открытым пламенем горит деревянный трехэтажный одноподъездный жилой дом. В здании располагалось 15 квартир. Администрация Уфы рассматривает вопрос предоставления временного проживания для граждан в случае необходимости. В тушении пожара принимали участие 34 человека и 11 единиц техники.







В результате пожара за медпомощью с болью в спине обратилась одна женщина.



Утром 9 января в ходе разбора места пожара обнаружены фрагменты тел двух погибших. Разбор конструкций продолжается. На месте развернут мобильный пункт обогрева.

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Фото: МЧС по РБ