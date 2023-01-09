В Уфе под тяжестью снега просела крыша спортивной школы
09:45, 09 янв 2023
В соцсетях появились фото того, как в Уфе под весом снежного сугроба просела надувная крыша здания теннисного корта спортивной школы олимпийского резерва. Объект расположен в парке имени Якутова.
Судя по фотографиям, тент явно давно не очищали от снежных масс. К счастью, никто не пострадал, так как инцидент произошел поздним вечером.
Тренировки детей между тем пришлось перенести в другое здание, пока проблему не устранят.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе при тушении пожара в многоквартирном доме обнаружены тела двух человек. Прибывшие пожарные установили, что открытым пламенем горит деревянный трехэтажный одноподъездный жилой дом. В здании располагалось 15 квартир.