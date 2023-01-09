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В Башкирии сотрудники ГИБДД в -40° спасли на трассе трех женщин с ребенком

В Башкирии сотрудники ГИБДД в -40° спасли на трассе трех женщин с ребенком

10:53, 09 янв 2023

Сотрудники региональной Госавтоинспекции спасли молодую маму с ребенком и ее двух родственников от неминуемой гибели. По словам девушки, она ехала домой в Уфу после празднования Нового года, как вдруг на ее машине лопнуло колесо. На улице было – 40°. Самостоятельно заменить деталь они не смогли. 



— Огромная благодарность сотрудникам ДПС Вадиму и Ринату за помощь и отвагу! В – 40° градусов у меня лопнуло колесо, и никто не остановился — всем все равно, что с нами что-то случилось. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. В машине у меня сестра, мама и ребёнок! Я голосую, и никто не останавливается. К счастью, подъехали сотрудники ДПС и в течение 1,5 часов старались нам помочь. Я вся продрогла до костей, и они посадили меня в свою машину согреться. Оказывается, еще есть такие чуткие и добрые люди, и это вселяет надежду, — рассказала водительница в социальных сетях.


В региональном ГИБДД сообщение подтвердили, однако рассказать детали пока не смогли.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: происшествия
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