В Уфе в тройном ДТП пострадала женщина

11:06, 09 янв 2023

Накануне вечером в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По сообщению главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, машины столкнулись на Бельском мосту.



А аварию попали Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris. В результате получила травмы пассажирка южнокорейской иномарки, она обратилась за медицинской помощью. В настоящее время инспекторы проводят проверку.







Всего за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять человек.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии пострадала 5-летняя девочка. Девочка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущена.

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Фото: ГИБДД по Башкирии