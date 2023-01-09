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В Уфе в тройном ДТП пострадала женщина

В Уфе в тройном ДТП пострадала женщина

11:06, 09 янв 2023

Накануне вечером в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По сообщению главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, машины столкнулись на Бельском мосту.

А аварию попали Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris. В результате получила травмы пассажирка южнокорейской иномарки, она обратилась за медицинской помощью. В настоящее время инспекторы проводят проверку.



Всего за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять человек.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в аварии пострадала 5-летняя девочка.  Девочка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущена.

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Источник: www.proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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