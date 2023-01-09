В Уфе в тройном ДТП пострадала женщина

Накануне вечером в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По сообщению главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, машины столкнулись на Бельском мосту.
А аварию попали Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris. В результате получила травмы пассажирка южнокорейской иномарки, она обратилась за медицинской помощью. В настоящее время инспекторы проводят проверку.
Всего за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять человек.