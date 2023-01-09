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В Салаватском районе Башкирии автомобиль перевернулся на крышу

В Салаватском районе Башкирии автомобиль перевернулся на крышу

12:16, 09 янв 2023

В Салаватском районе автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

9 января утром в экстренные службы поступило сообщение о ДТП в селе Малояз Салаватского района. Не справившись с управлением, водитель Peugeot 206 съехала в кювет и допустила опрокидывание на крышу.



Водитель не пострадала. Автомобиль получил механические повреждения.

На место происшествия направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС, МЧС России, медики и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии на трассе столкнулись две фуры: есть пострадавшие. За медицинской помощью пришлось обратиться 21-летнему водителю «Мерседеса» и его 20-летнему водителю. 

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Источник: news102.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салаватский район происшествия ДТП
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