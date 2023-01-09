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В Уфе число погибших при пожаре в жилом доме по улице Сазонова увеличилось до трех

В Уфе число погибших при пожаре в жилом доме по улице Сазонова увеличилось до трех

15:30, 09 янв 2023

Число погибших в жилом доме по улице Сазонова, 30а в Уфе, где в ночь на 9 января произошел пожар, увеличилось до трех человек. Об этом сообщило региональное МЧС.



– По состоянию на 14:00 в ходе разбора места пожара, произошедшего в Уфе по улице Егора Сазонова, к сожалению, обнаружено тело третьего погибших. Разбор конструкций продолжается, – передали в ведомстве.


Напомним, бревенчатый дом на три этажа (включая цокольный) и 15-ю квартирами загорелся поздним вечером 8 января. В ходе тушения спасатели обнаружили фрагменты тел двух человек. Всего из здания было эвакуировано 19 жильцов, среди которых была 75-летняя пенсионерка. Она получила травму, когда выходила из горящего дома, и была госпитализирована. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело о причинении смерти причинении смерти по неосторожности. По их предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
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