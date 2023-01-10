В Белорецком районе Башкирии два охотника пропали в лесу
09:16, 10 янв 2023
В Белорецком районе в лесу пропали двое мужчин. Они уехали днем, чтобы проверить охотничьи тропы.
Настал вечер, но на связь с родственниками мужчины так и не вышли. Те позвонили на номер 112, на поиски пропавших выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Найти охотников удалось лишь ночью, к счастью, они были живы. Сотрудники ведомства эвакуировали мужчин из леса и передали их родным.
Спасатели напоминают, что при походе в лес нужно зарядить телефон, взять с собой еду и питье, а также нож, компас, спички, фонарик и свисток. Близкие необходимо сообщить свой маршрут и время возвращения домой.