В Белорецком районе Башкирии два охотника пропали в лесу

09:16, 10 янв 2023

В Белорецком районе в лесу пропали двое мужчин. Они уехали днем, чтобы проверить охотничьи тропы.



Настал вечер, но на связь с родственниками мужчины так и не вышли. Те позвонили на номер 112, на поиски пропавших выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Найти охотников удалось лишь ночью, к счастью, они были живы. Сотрудники ведомства эвакуировали мужчин из леса и передали их родным.







Спасатели напоминают, что при походе в лес нужно зарядить телефон, взять с собой еду и питье, а также нож, компас, спички, фонарик и свисток. Близкие необходимо сообщить свой маршрут и время возвращения домой.



Ранее сообщалось о том, что 9 человек пострадали в ДТП двух иномарок на трассе Белорецк-Учалы в Башкирии.

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Фото: МЧС по РБ