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В больнице Стерлитамака скончался младенец

В больнице Стерлитамака скончался младенец

09:26, 10 янв 2023

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о смерти ребенка Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как сообщает мама ребенка Анастасия Королева, в его смерти виноваты врачи — несмотря на три обращения подряд, помощь ребенку они не оказали.



Со слов женщины, трагедия произошла 4 января в Стерлитамаке. Накануне днем ребенок беспрестанно плакал несколько часов, ничего не помогало его успокоить. Мама решила обратиться к врачам, но, как рассказывает женщина, доктор в грубой форме осмотрела ребенка и стала выгонять их из больницы.

Как говорит женщина, через час у четырехмесячного младенца началась рвота — однако фельдшер скорой помощи диагностировал прорезывание зубов, состояние не улучшилось. Наутро родители вызвали скорую во второй раз, врачи экстренно повезли ребенка в хирургию. По словам матери, доктора медлили с помощью и отправили младенца в реанимацию только после того, как он перестал дышать.


— При этом ребенок уже покрывался синими пятнами, стонал, не было сил. Только после того, как мы закричали, что ребенок уже не дышит, выбежал врач из соседнего кабинета и сказал: «Срочно в реанимацию». Я на своих руках с недышащим ребенком побежала в реанимацию и положила его на стол. Через 40 минут мне сказали, что его не спасли. Чтобы скрыть свой непрофессионализм, в заключении о смерти написали то, чего у ребенка не было. Как мне дальше жить в этом городе, где нет профессиональных врачей и квалифицированной помощи? — пишет Анастасия.

Минздрав уже разбирает клинический случая под контролем замминистра здравоохранения РБ Татьяны Саубановой.



Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следкома Башкирии Ильясу Масалимову возбудить уголовное дело.

— Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия смерть
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