В Альшеевском районе Башкирии две пассажирки попали в больницу после ДТП с грузовиком

10:06, 10 янв 2023

В Альшеевском районе около девяти часов утра произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



На 82-м километре автодороги Стерлитамак-Раевский столкнулись Chevrolet Cobalt под управлением 65-летнего жителя Стерлитамака и грузовой КамАЗ, которым управлял 48-летний мужчина.



В результате ДТП пассажирки Chevrolet в возрасте 42 и 44 лет с травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии полицейские задержали пятерых сбытчиков наркотиков.



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Фото: ГИБДД по Башкирии