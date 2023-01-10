Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Альшеевском районе Башкирии две пассажирки попали в больницу после ДТП с грузовиком

В Альшеевском районе Башкирии две пассажирки попали в больницу после ДТП с грузовиком

10:06, 10 янв 2023

В Альшеевском районе около девяти часов утра произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

На 82-м километре автодороги Стерлитамак-Раевский столкнулись Chevrolet Cobalt под управлением 65-летнего жителя Стерлитамака и грузовой КамАЗ, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате ДТП пассажирки Chevrolet в возрасте 42 и 44 лет с травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии полицейские задержали пятерых сбытчиков наркотиков

Читайте также:

На автодороге М5 "Урал" в Иглинском районе Башкирии столкнулись легковушка и грузовик
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также

В Альшеевском районе Башкирии в аварии пострадала пожилая пара
Происшествия в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии в аварии пострадала пожилая пара
В Альшеевском районе Башкирии полицейские задержали пятерых сбытчиков наркотиков
Происшествия в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии полицейские задержали пятерых сбытчиков наркотиков
Авария в Альшеевском районе: столкнулись "Peugeot 408" и попутная "Лада X-RAY"
Происшествия в Башкирии
Авария в Альшеевском районе: столкнулись "Peugeot 408" и попутная "Лада X-RAY"
Авария в Альшеевском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Chevrolet Niva
Происшествия в Башкирии
Авария в Альшеевском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Chevrolet Niva


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: