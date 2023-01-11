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В Уфе на перекрестке Цюрупа и Ибрагимова столкнулись 2 автомобиля: пострадала женщина

В Уфе на перекрестке Цюрупа и Ибрагимова столкнулись 2 автомобиля: пострадала женщина

09:07, 11 янв 2023

В Уфе на пересечении улиц Цюрупа и Ибрагимова в аварии пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По информации ведомства, столкнулись "Шевроле Орландо" под управлением 63-летнего жителя Уфимского района и "Лада Веста", за рулем которой находился 27-летний житель Кушнаренковского района.



Авария произошла днем, 10 января. В результате ДТП 35-летняя пассажирка "Лады" обратилась за медицинской помощью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что на Бельском мосту в Уфе при ДТП с тремя автомобилями пострадала женщина.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа аварии
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