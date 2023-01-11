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В Уфе под окнами дома в сугробе обнаружили тело мужчины

В Уфе под окнами дома в сугробе обнаружили тело мужчины

09:52, 11 янв 2023

Накануне поздно вечером в одном из уфимских дворов нашли тело мужчины. Инцидент произошел на улице Сочинской.

Согласно записи на камере видеонаблюдения, погибший упал с высоты прямо в сугроб, рядом были припаркованы автомобили. Заметив неладное, к месту происшествия подошли стоявшие неподалеку мужчины. Видимо, они и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.



Местные жители рассказали, что он жил на 11 этаже дома № 15/1. Что произошло на самом деле, пока неизвестно. В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на перекрестке Цюрупа и Ибрагимова столкнулись 2 автомобиля: пострадала женщина.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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