В Уфе под окнами дома в сугробе обнаружили тело мужчины

09:52, 11 янв 2023

Накануне поздно вечером в одном из уфимских дворов нашли тело мужчины. Инцидент произошел на улице Сочинской.



Согласно записи на камере видеонаблюдения, погибший упал с высоты прямо в сугроб, рядом были припаркованы автомобили. Заметив неладное, к месту происшествия подошли стоявшие неподалеку мужчины. Видимо, они и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.







Местные жители рассказали, что он жил на 11 этаже дома № 15/1. Что произошло на самом деле, пока неизвестно. В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на перекрестке Цюрупа и Ибрагимова столкнулись 2 автомобиля: пострадала женщина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети