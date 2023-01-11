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Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе

Спасатели нашли тело четвертой жертвы пожара в жилом доме в Уфе

15:20, 11 янв 2023

В Уфе число жертв страшного пожара в жилом деревянном бараке увеличилось до четырех. Фрагменты тела еще одного погибшего обнаружили днем 11 января при разборе места пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.



Напомним, пожар на улице Сазонова произошел вечером 8 января. На тушение МЧС направило 34 человека и 11 единиц техники. За медицинской помощью с болью в спине обратилась 74-летняя женщина. Она сообщила, что получила травму, когда выбиралась из горящего здания. Пострадавшую доставили в 22-ю больницу. Также в ходе разбора места пожара около шести часов утра 9 января были обнаружены фрагменты тел двух человек. Днем 9 января был обнаружен третий погибший. Около 12 часов дня 11 января обнаружили фрагменты тела четвертого погибшего. Личности погибших устанавливаются. Погибшими могли оказаться пожилая супружеская пара и одинокая пенсионерка.


В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. В доме было 15 квартир. Эвакуироваться смогли 19 человек.

Разбор места пожара продолжается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД и МЧС.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
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