Жителя Уфы прямо на остановке избил его новый знакомый из бара

15:48, 11 янв 2023

В столице Башкирии фигурантом уголовного дела стал 38-летний горожанин, который во время словесной перепалки избил нового знакомого. Мужчины познакомились в увеселительном заведении.







Вскоре уфимцы решили продолжить знакомство и купить спиртное и вышли на улицу. Однако там у них возникла перепалка, и один из мужчин оказался сильно избит. Пострадавший обратился за помощью медиков и написал заявление в полицию. Теперь 38-летний драчун понесет наказание по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе число жертв страшного пожара в жилом деревянном бараке увеличилось до четырех. Фрагменты тела еще одного погибшего обнаружили днем 11 января при разборе места пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

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