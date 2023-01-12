В Уфе после пожара в многоэтажке погиб один человек, двоих госпитализировали
09:18, 12 янв 2023
В Уфе на улице Интернациональной произошел пожар в трехкомнатной квартире на пятом этаже.
Пожар вспыхнул вчера, 11 января. Пожарные спасли восемь человек, из них двоих ребенка. Также эвакуировано 25 человек, из них пятеро детей.
В пресс-службе МЧС России по РБ сообщили, что на лестничной клетке 6-ого этажа обнаружен 73-летний мужчина, которого пожарные передали медикам, чуть позже фельдшером скорой медицинской помощи была констатирована смерть мужчины. Также в Городскую клиническую больницу №13 с предварительным диагнозом отравление продуктами горения доставлены 41-летний мужчина и 29-летняя женщина.
Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.