В Уфе после пожара в многоэтажке погиб один человек, двоих госпитализировали

09:18, 12 янв 2023

В Уфе на улице Интернациональной произошел пожар в трехкомнатной квартире на пятом этаже.



Пожар вспыхнул вчера, 11 января. Пожарные спасли восемь человек, из них двоих ребенка. Также эвакуировано 25 человек, из них пятеро детей.







В пресс-службе МЧС России по РБ сообщили, что на лестничной клетке 6-ого этажа обнаружен 73-летний мужчина, которого пожарные передали медикам, чуть позже фельдшером скорой медицинской помощи была констатирована смерть мужчины. Также в Городскую клиническую больницу №13 с предварительным диагнозом отравление продуктами горения доставлены 41-летний мужчина и 29-летняя женщина.





Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ