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В Уфе после пожара в многоэтажке погиб один человек, двоих госпитализировали

В Уфе после пожара в многоэтажке погиб один человек, двоих госпитализировали

09:18, 12 янв 2023

В Уфе на улице Интернациональной произошел пожар в трехкомнатной квартире на пятом этаже.

Пожар вспыхнул вчера, 11 января. Пожарные спасли восемь человек, из них двоих ребенка. Также эвакуировано 25 человек, из них пятеро детей.



В пресс-службе МЧС России по РБ сообщили, что на лестничной клетке 6-ого этажа обнаружен 73-летний мужчина, которого пожарные передали медикам, чуть позже фельдшером скорой медицинской помощи была констатирована смерть мужчины. Также в Городскую клиническую больницу №13 с предварительным диагнозом отравление продуктами горения доставлены 41-летний мужчина и 29-летняя женщина.


Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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