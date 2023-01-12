В Альшеевском районе Башкирии в жутком ДТП погибла пассажирка
09:51, 12 янв 2023
Утром в Альшеевском районе на 72 км автодороги Стерлитамак-Раевский столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 48-летнего водителя и встречная "Шкода Етти", за рулём которой находился 42-летний местный житель.
В результате ДТП водитель ВАЗ и его три пассажира были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пассажирок ВАЗ, сейчас сотрудники полиции устанавливают её личность. По факту ДТП начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим во время спецоперации 21-летним солдатом.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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