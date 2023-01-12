В Альшеевском районе Башкирии в жутком ДТП погибла пассажирка

09:51, 12 янв 2023

Утром в Альшеевском районе на 72 км автодороги Стерлитамак-Раевский столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 48-летнего водителя и встречная "Шкода Етти", за рулём которой находился 42-летний местный житель.



В результате ДТП водитель ВАЗ и его три пассажира были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пассажирок ВАЗ, сейчас сотрудники полиции устанавливают её личность. По факту ДТП начато разбирательство.







За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим во время спецоперации 21-летним солдатом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии