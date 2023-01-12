В Уфе на Сельской Богородской столкнулись 4 машины

10:02, 12 янв 2023

Сегодня, 12 января, в Уфе произошла крупная авария с участием четырех машин. Очевидцы засняли ДТП на видео. Рассказываем, что случилось.



Как в ГАИ сообщили, около 08:30 рядом с домом 53/3 на улице Сельской Богородской столкнулись КАМАЗ, Volkswagen Polo, Kia Rio и Honda CRV. Автомобили двигались во встречном направлении. В результате ДТП никто не пострадал.



— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции столицы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе после пожара в многоэтажке погиб один человек, двоих госпитализировали.



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Фото: скриншот видео