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В Уфе на Сельской Богородской столкнулись 4 машины

В Уфе на Сельской Богородской столкнулись 4 машины

10:02, 12 янв 2023

Сегодня, 12 января, в Уфе произошла крупная авария с участием четырех машин. Очевидцы засняли ДТП на видео. Рассказываем, что случилось.

Как в ГАИ сообщили, около 08:30 рядом с домом 53/3 на улице Сельской Богородской столкнулись КАМАЗ, Volkswagen Polo, Kia Rio и Honda CRV. Автомобили двигались во встречном направлении. В результате ДТП никто не пострадал.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции столицы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе после пожара в многоэтажке погиб один человек, двоих госпитализировали.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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