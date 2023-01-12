В Бирске пожарный извещатель спас жизнь женщине

15:59, 12 янв 2023

Пожар в жилом частном доме Бирска произошел вчера, 11 января, сообщили в пресс-службе Госкомитета региона по ЧС. Хозяйка дома рассказала, что она затопила печь и оставила ее без наблюдения, уйдя в другую комнату.



Женщина услышала громкий сигнал пожарного извещателя, стоявшего в комнате. Сперва горожанка попыталась потушить пламя самостоятельно, однако поняв, что ничего не выйдет, вызвала пожарных.







Деревянный дом жительницы Бирска серьезно пострадал, однако благодаря пожарному извещателю удалось предотвратить куда более трагичный исход.



Ранее сообщалось о том, что смертельный пожар с эвакуацией произошел на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Интернациональной в Бирске вечером 26 декабря, сообщает МЧС по Башкирии.

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Фото: МЧС по РБ