Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии 18-летний парень ограбил семиклассника

В Иглинском районе Башкирии 18-летний парень ограбил семиклассника

15:37, 13 янв 2023

В Иглинском районе ранее судимый 18-летний юноша ограбил на улице школьника, сбежав с его телефоном.

В полицию обратилась 49-летняя мать мальчика. Она рассказала, что к сыну подошел незнакомец и попросил дать ему телефон позвонить. Семиклассник отозвался на просьбу, но злоумышленник бросился с гаджетом в руках наутек. Самостоятельно догнать воришку подросток не смог.



По данным пресс-службы МВД Башкирии, полицейские нашли злоумышленника буквально через 20 минут и изъяли у него смартфон стоимостью 24 тысяч рублей. Летом 2022 года юноша уже предстал перед судом за совершение кражи и тогда получил условный срок.

Читайте также:

В Октябрьском воровка-рецидивистка ограбила местный магазин косметики
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Иглинский район ограбление происшествия
Читайте также

В Уфе мужчина, угрожая ножом, ограбил 17-летнего подростка
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина, угрожая ножом, ограбил 17-летнего подростка
В Уфе мужчина угрожал ножом сотруднику сервисного центра
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина угрожал ножом сотруднику сервисного центра
В Уфе мужчина нагло ограбил 6-летнего мальчика | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина нагло ограбил 6-летнего мальчика | видео
Житель Учалинского района решил наладить бизнес убив чужую лошадь
Происшествия в Башкирии
Житель Учалинского района решил наладить бизнес убив чужую лошадь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: