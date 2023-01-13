В Иглинском районе Башкирии 18-летний парень ограбил семиклассника
15:37, 13 янв 2023
В Иглинском районе ранее судимый 18-летний юноша ограбил на улице школьника, сбежав с его телефоном.
В полицию обратилась 49-летняя мать мальчика. Она рассказала, что к сыну подошел незнакомец и попросил дать ему телефон позвонить. Семиклассник отозвался на просьбу, но злоумышленник бросился с гаджетом в руках наутек. Самостоятельно догнать воришку подросток не смог.
По данным пресс-службы МВД Башкирии, полицейские нашли злоумышленника буквально через 20 минут и изъяли у него смартфон стоимостью 24 тысяч рублей. Летом 2022 года юноша уже предстал перед судом за совершение кражи и тогда получил условный срок.