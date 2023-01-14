В Кигинском районе Башкирии водитель Lada Granta насмерть сбил женщину, переходившую дорогу (ВИДЕО)

11:04, 14 янв 2023

В Кигинском районе местный житель насмерть сбил пешехода на дороге.





Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло в 7 часу вечера на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. 68-летний водитель Lada Granta не успел среагировать и наехал на 64-летнюю местную жительницу. Отмечается, что женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас во всех обстоятельствах смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские.





- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 7 получили травмы, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе Башкирии парень покончил с собой после отказа от мобилизации.

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Фото: скрин видео