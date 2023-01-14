Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Кигинском районе Башкирии водитель Lada Granta насмерть сбил женщину, переходившую дорогу (ВИДЕО)

В Кигинском районе Башкирии водитель Lada Granta насмерть сбил женщину, переходившую дорогу (ВИДЕО)

11:04, 14 янв 2023

В Кигинском районе местный житель насмерть сбил пешехода на дороге.



Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло в 7 часу вечера на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. 68-летний водитель Lada Granta не успел среагировать и наехал на 64-летнюю местную жительницу. Отмечается, что женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас во всех обстоятельствах смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские.


- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 7 получили травмы, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе Башкирии парень покончил с собой после отказа от мобилизации.

Читайте также:

Житель Башкортостана попал под колеса собственной "Газели"
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Кигинский район происшествия ДТП
Читайте также

В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
ДТП в Бакалинском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Бакалинском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил пожилую женщину
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
ДТП в Стерлитамаке: молодой водитель на «Дэу Нексия» насмерть сбил женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Стерлитамаке: молодой водитель на «Дэу Нексия» насмерть сбил женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: