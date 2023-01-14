В Белебее на элеваторе загорелись семена подсолнуха

14:15, 14 янв 2023

Сегодня, 14 января, ночью произошел пожар на элеваторе в Белебее. Подробности ЧП сообщили в МЧС Башкирии.



14 спасателей прибыли на улицу Советскую вместе с сотрудникам ПЧ АО «БелЗАН» и филиала АО «Газпром газораспределение Уфа». Как оказалось, причиной пожара стали семечки подсолнуха. Они вспыхнули в сушильной шахте, площадь которой – 6 кв. м.



Всего на месте происшествия работали 29 человек и 13 единиц техники. Благодаря их слаженной и оперативной работе пожар был потушен. К счастью, пострадавших и погибших нет.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ