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В Белебее на элеваторе загорелись семена подсолнуха

В Белебее на элеваторе загорелись семена подсолнуха

14:15, 14 янв 2023

Сегодня, 14 января, ночью произошел пожар на элеваторе в Белебее. Подробности ЧП сообщили в МЧС Башкирии.

14 спасателей прибыли на улицу Советскую вместе с сотрудникам ПЧ АО «БелЗАН» и филиала АО  «Газпром газораспределение Уфа». Как оказалось, причиной пожара стали семечки подсолнуха. Они вспыхнули в сушильной шахте, площадь которой – 6 кв. м.

Всего на месте происшествия работали 29 человек и 13 единиц техники. Благодаря их слаженной и оперативной работе пожар был потушен. К счастью, пострадавших и погибших нет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белебей Белебеевский район происшествия пожар
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