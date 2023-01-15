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В Янауле 32-летний мужчина сбил 10-летнего мальчика

В Янауле 32-летний мужчина сбил 10-летнего мальчика

11:22, 15 янв 2023

В Янауле вчера вечером, 14 января, на улице Победы 32-летний житель Нефтекамска за рулем Toyota Corolla сбил 10-летнего мальчика.

Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, ребенок, предположительно, перебегал дорогу в запрещенном для этого месте.

Пострадавшего увезли в хирургическое отделение Нефтекамской больницы. Обстоятельства ДТП уточняются.



Владимир Севастьянов напомнил родителям, что в целях безопасности на одежде детей всегда должны быть светоотражающие элементы.

Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии полицейские избили местного жителя прямо в отделении. Об этом сообщили в МВД республики.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Янаул Янаульский район происшествия ДТП
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