В Кармаскалинском районе Башкирии с попутным УАЗ столкнулся пассажирский автобус
14:24, 15 янв 2023
В Кармаскалинском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии.
Дорожная авария произошла сегодня в десятом часу утра на 7 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.
«По предварительным данным, 66-летний мужчина, управляя автобусом „Мерседес Спринтер“ при обгоне транспортного средства, допустил столкновение с попутным УАЗ, который поворачивал налево. В результате дорожной аварии 63-летняя пассажирка „Мерседес“ обратилась за медицинской помощью», — сообщил Севастьянов.
Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа - Прибельск с двумя пассажирами в салоне.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафаэль Ишаев погиб в ходе спецоперации на Украине
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