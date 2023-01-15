Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Кармаскалинском районе Башкирии с попутным УАЗ столкнулся пассажирский автобус

В Кармаскалинском районе Башкирии с попутным УАЗ столкнулся пассажирский автобус

14:24, 15 янв 2023

В Кармаскалинском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии.

Дорожная авария произошла сегодня в десятом часу утра на 7 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.



«По предварительным данным, 66-летний мужчина, управляя автобусом „Мерседес Спринтер“ при обгоне транспортного средства, допустил столкновение с попутным УАЗ, который поворачивал налево. В результате дорожной аварии 63-летняя пассажирка „Мерседес“ обратилась за медицинской помощью», — сообщил Севастьянов.

Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа - Прибельск с двумя пассажирами в салоне.


По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафаэль Ишаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Читайте также:

В Янауле 32-летний мужчина сбил 10-летнего мальчика
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
Читайте также

В Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе Башкирии автобус с пассажирами врезался в экскаватор
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: