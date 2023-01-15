В Кармаскалинском районе Башкирии с попутным УАЗ столкнулся пассажирский автобус

14:24, 15 янв 2023

В Кармаскалинском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии.



Дорожная авария произошла сегодня в десятом часу утра на 7 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.







«По предварительным данным, 66-летний мужчина, управляя автобусом „Мерседес Спринтер“ при обгоне транспортного средства, допустил столкновение с попутным УАЗ, который поворачивал налево. В результате дорожной аварии 63-летняя пассажирка „Мерседес“ обратилась за медицинской помощью», — сообщил Севастьянов.



Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа - Прибельск с двумя пассажирами в салоне.





По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафаэль Ишаев погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: ГИБДД по РБ