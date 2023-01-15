В Абзелиловском районе Башкирии во время катания на снегоходе потерялся мужчина

14:46, 15 янв 2023

В населенном пункте Зеленая Абзелиловском района потерялся мужчина, который уехал кататься на снегоходе. Его близким пришлось вызвать спасателей.







В госкомитете РБ по ЧС рассказали, что все обошлось: мужчина нашелся самостоятельно. Однако в ведомстве предостерегают любителей экстремального отдыха в совершенстве изучить особенности эксплуатации и освоить правила вождения снегоходом.





- Дальние поездки на снегоходе в одиночку представляют опасность, - говорят в госкомитете. - Вы можете израсходовать весь запас топлива, попасть в аварию или повредить свой снегоход. Отправляться в дальний путь следует, как минимум, вдвоем. Даже в этом случае обязательно скажите кому-нибудь, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться назад. Обязательно возьмите с собой сотовый телефон.

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Фото: МЧС по РБ