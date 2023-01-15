В массовой аварии на трассе в Салаватском районе Башкирии погибли два человека и 12-летний подросток (ВИДЕО)

18:22, 15 янв 2023

В ГИБДД Башкирии сообщили о массовой смертельной аварии в Салаватской районе, в результате которой погибли три человека. По предоставленным данным, ЧП произошло сегодня, 15 января, в четвертом часу дня. Среди погибших есть 12-летний подросток.





По предоставленным данным, на 10 км дороги Кропачева-Месягутово-Ачит столкнулись встречные автомобили «Газель» и легковая «Черри Вери». В результате удара «Газель» отбросило в стоящий грузовой «Мерседес», а легковушку – в лесовоз «Вольво».



Сразу на месте аварии погибли два человека, немного позже, во время транспортировки в больницу скончался 12-летний подросток. Госпитализированы два человека.





В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что намерены контролировать обстоятельства случившегося. На место происшествия выехал прокурор Салаватского района Александр Щевелев.

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Фото: ГИБДД по РБ