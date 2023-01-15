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Полицейский из Буздякского района Башкирии попал под проверку из-за ссоры в онлайн-игре

Полицейский из Буздякского района Башкирии попал под проверку из-за ссоры в онлайн-игре

22:20, 15 янв 2023

Инспектор ГИБДД по Буздякскому району Башкирии попал под проверку из-за конфликта в онлайн-игре.



Как сообщает телеграм-канал BAZA, он играл за оперуполномоченного в игре Radmir RP. Оскорблениями обменялись пользователи с никами Khabib Ufimskiy и Fernando Carrasco. После этого Khabib слил в игровой чат личные данные оппонента. Потерпевший обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что игроком является башкирский полицейский — он признался, что "пробил" обидчика по базе МВД, при этом заявив, что противнику не угрожал и данные его не публиковал.


Гаишнику объявили строгий выговор. Материалы переданы в СК. Полицейскому могут грозить уголовные дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, злоупотреблении должностными полномочиями и неправомерном доступе к компьютерной информации.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Буздякский район происшествия
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