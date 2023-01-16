В Туймазах при пожаре в многоквартирном доме пострадали двое детей
09:22, 16 янв 2023
Сегодня утром поступило сообщение о пожаре на улице Кольцевой в Туймазах – загорелась однокомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Пожарным удалось спасти 18 человек, в том числе четверо детей. С помощью пожарного коленчатого автоподъемника спасено 11 человек, из них один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей.
В результате пожара пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет. Пострадавшие были госпитализированы.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.