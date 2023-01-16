В Туймазах при пожаре в многоквартирном доме пострадали двое детей

09:22, 16 янв 2023

Сегодня утром поступило сообщение о пожаре на улице Кольцевой в Туймазах – загорелась однокомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



Пожарным удалось спасти 18 человек, в том числе четверо детей. С помощью пожарного коленчатого автоподъемника спасено 11 человек, из них один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей.







В результате пожара пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет. Пострадавшие были госпитализированы.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазах водитель грузовика застрял на трассе в -25 градусов мороза.

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Фото: МЧС по РБ