18-летний уфимец зверски расправился с собственной матерью из-за блокнота с паролями

10:41, 16 янв 2023

В Уфе произошло страшное преступление — 18-летний студент убил свою мать. О случившемся он сразу же рассказал сводному брату.



По данным Mash Batash, несколько лет назад родители подростка развелись. Парень остался жить с матерью-пенсионеркой в квартире на улице Революционной. С отцом он общаться перестал, много сидел за компьютером и следил за UFC.







За день до случившегося женщина убиралась в квартире. После этого ее сын не смог найти свой блокнот с логинами и паролями. Разозлившись, парень схватил нож и несколько раз ударил им мать.



Сводный брат, получивший от него сообщение о совершении убийства, позвонил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Известно, что он учится в профессиональном колледже.

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