Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

18-летний уфимец зверски расправился с собственной матерью из-за блокнота с паролями

18-летний уфимец зверски расправился с собственной матерью из-за блокнота с паролями

10:41, 16 янв 2023

В Уфе произошло страшное преступление — 18-летний студент убил свою мать. О случившемся он сразу же рассказал сводному брату.

По данным Mash Batash, несколько лет назад родители подростка развелись. Парень остался жить с матерью-пенсионеркой в квартире на улице Революционной. С отцом он общаться перестал, много сидел за компьютером и следил за UFC.



За день до случившегося женщина убиралась в квартире. После этого ее сын не смог найти свой блокнот с логинами и паролями. Разозлившись, парень схватил нож и несколько раз ударил им мать.

Сводный брат, получивший от него сообщение о совершении убийства, позвонил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Известно, что он учится в профессиональном колледже.

Читайте также:

Что могло случиться с бесследно пропавшим в Уфе Артемом Мазовым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство криминал смерть
Читайте также

Пьяный житель Федоровского района Башкирии убил собственную мать ее же ножом
Происшествия в Башкирии
Пьяный житель Федоровского района Башкирии убил собственную мать ее же ножом
В Уфе мужчина жестоко расправился со своей сожительницей Натальей Куликовой
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина жестоко расправился со своей сожительницей Натальей Куликовой
В Уфе 17-летний подросток обнаружил истерзанное тело своей матери
Происшествия в Башкирии
В Уфе 17-летний подросток обнаружил истерзанное тело своей матери
Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать
Происшествия в Башкирии
Массовое убийство в Кугарчинском районе: молодой парень зарезал брата, отца и мать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: