18-летний уфимец зверски расправился с собственной матерью из-за блокнота с паролями
10:41, 16 янв 2023
В Уфе произошло страшное преступление — 18-летний студент убил свою мать. О случившемся он сразу же рассказал сводному брату.
По данным Mash Batash, несколько лет назад родители подростка развелись. Парень остался жить с матерью-пенсионеркой в квартире на улице Революционной. С отцом он общаться перестал, много сидел за компьютером и следил за UFC.
За день до случившегося женщина убиралась в квартире. После этого ее сын не смог найти свой блокнот с логинами и паролями. Разозлившись, парень схватил нож и несколько раз ударил им мать.
Сводный брат, получивший от него сообщение о совершении убийства, позвонил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Известно, что он учится в профессиональном колледже.