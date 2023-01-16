Под Уфой 70-летний водитель Toyota Corolla отправил в больницу 2 человек
11:34, 16 янв 2023
ДТП с пострадавшими произошло накануне во второй половине дня на Нагаевском шоссе. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.
70-летний пенсионер за рулем Toyota Corolla выезжал на проезжую часть с обочины и не пропустил ехавшую в попутном направлении в сторону Уфы «Ладу Гранту».
На место приехали медики. Водителя и пассажира отечественной легковушки с несколькими травмами увезли в больницу, после оказания помощи пострадавшие были отпущены.
В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, заведено административное дело.
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Источник:
proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
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