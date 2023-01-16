В Кушнаренковском районе Башкирии на пепелище нашли тело мужчины

15:18, 16 янв 2023

Сегодня, 16 января, днем очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в селе Кушнаренково. Об инциденте рассказали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.



Прибывшие на место экстренные службы потушили огонь. К сожалению, избежать жертв не удалось. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело мужчины. Погибший – 1959 года рождения. Что стало причиной возгорания, не сообщается.



Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренково на улице Октябрьской загорелся одноэтажный бревенчатый дом размером 6х16 метров – в результате ЧП эвакуировано шесть человек, в том числе двое детей.



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Фото: МЧС по РБ